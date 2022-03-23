طائرة الأهلي تعبر محطة الفيصلي .. والإثارة تتجدد أمام الهلال

ونجح الهلال في تأجيل تتويج الأهلي بلقب بطولة النخبة للمرة السابعة في تاريخه، عقب أن تغلب على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مواجهة مثيرة جدًا جاءت نتائجها على النحو التالي: (21/25، 28/26، 20/25، 25/18، 12/15).