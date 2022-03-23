طائرة الأهلي تعبر محطة الفيصلي .. والإثارة تتجدد أمام الهلال

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي انتصارًا ثانيًا على حساب نظيره الفيصلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بالرياض، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة.
وجاءت نتائج الأشواط الأربعة على النحو التالي: (15/25، 25/21، 15/25، 16/25).
ونجح الهلال في تأجيل تتويج الأهلي بلقب بطولة النخبة للمرة السابعة في تاريخه، عقب أن تغلب على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مواجهة مثيرة جدًا جاءت نتائجها على النحو التالي: (21/25، 28/26، 20/25، 25/18، 12/15).
وتختتم غدًا الخميس منافسات بطولة النخبة، بلقاءين من العيار الثقيل، حيث يلتقي في المواجهة الأولى التي يقودها عبد العزيز الرميحي كحكم أول وخالد الحديثي كحكم ثانٍ وسلمان العمري كمسجل فريقي الفيصلي والترجي عند تمام الساعة الـ (1:00) .
فيما تختتم البطولة بلقاء مثير يقوده يعقوب السبت كحكم أول ومحمد الحناكي كحكم ثانٍ وإبراهيم الدريبي كمسجل، يلتقي فيه الهلال والأهلي عند تمام الساعة الـ (3:45) مساءً.