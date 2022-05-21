طائرة النصر والسلام تحلق لمصاف الأندية الممتازة

توج مدير مكتب وزارة الرياضة بالبدائع فواز الحربي وبحضور نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة الطائرة حسين سليسي نادي النصر بالكأس والميداليات الذهبية بعد حصوله على المركز الأول في نهائيات بطولة المملكة للصعود للدوري الممتاز للكرة الطائرة لدرجة الشباب بعد فوزه على البدائع بثلاثة أشواط مقابل شوط جاءت نتائج الأشواط 25/16 ،21/25 ، 28/26 ، 25/23