طاقم تحكيم بلغاري يدير كلاسيكو الهلال والأهلي.. أورغوياني للاتحاد والحزم

واختار اتحاد القدم طاقم تحكيم من الأورغواي لإدارة مباراة الاتحاد و نظيره الحزم بقيادة الدولي أندريس كونها، على أن يعاونه كل من مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، فيما سيتولى خوليو باسكونان مهمة قيادة غرفة الفيديو وبمساعدة من الحكم السعودي بدر الشمراني.