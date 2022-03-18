طاقم تحكيم بلغاري يدير كلاسيكو الهلال والأهلي.. أورغوياني للاتحاد والحزم

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم بلغاري دولي لإدارة قمة مباريات اليوم الجمعة والتي ستجمع الهلال بضيفه الأهلي والمقرر إقامتها على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.
وضم طاقم التحكيم الدولي البلغاري كلًا من: جيورجي كاباكوف (حكم ساحة) ومارتن مارغايتوف (مساعد أول) ديان فالكوف (مساعد ثان)، وبندر القحطاني (حكم رابع)، في حين ستكون إدارة غرفة الفيديو تحت إشراف الحكم البرتغالي أنطونيو نوبري ويساعده الحكم السعودي فهد العمري.
واختار اتحاد القدم طاقم تحكيم من الأورغواي لإدارة مباراة الاتحاد و نظيره الحزم بقيادة الدولي أندريس كونها، على أن يعاونه كل من مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، فيما سيتولى خوليو باسكونان مهمة قيادة غرفة الفيديو وبمساعدة من الحكم السعودي بدر الشمراني.
وأسند لطاقم تحكيم وطني قيادة مباراة الطائي وضيفه الشباب، حيث سيكون محمد الحربي حكماً للساحة وفيصل القحطاني مساعد أول وعلي العلي مساعد ثانٍ وفيصل البلوي حكم فيديو وسامي العرفج حكم فيديو مساعد.