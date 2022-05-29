طاقم تحكيم بولندي لقيادة قمة الاتحاد والطائي.. وبرتغالي يضبط مواجهة الهلال وأبها

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، طاقم تحكيم بولنديًّا لإدارة مباراة الطائي والاتحاد، في ختام الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بقيادة الحكم الدولي سيمون مارسينياك.