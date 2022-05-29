طاقم تحكيم بولندي لقيادة قمة الاتحاد والطائي.. وبرتغالي يضبط مواجهة الهلال وأبها

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، طاقم تحكيم بولنديًّا لإدارة مباراة الطائي والاتحاد، في ختام الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بقيادة الحكم الدولي سيمون مارسينياك.
ويتكوّن الطاقم من: مارسينياك للساحة، ومعه المساعدان: ادم كوبسيك، وكاميل وجيك، فيما سيكون السعودي عبدالصمد البكري حكمًا رابعًا، على أن يتولّى البولندي توماس كويتوسكي تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه سعد السبيعي.
وتم اختيار طاقم برتغالي لإدارة مباراة الهلال وأبها، ويتكون من: ارتور دياس للساحة، ومعه مواطناه: روي ليسينيو، وباولو سوراز، ومعهم السعودي محمد البريدي حكمًا رابعًا، والبرتغالي جواو بينهيرو لتقنية الفيديو، ومعه مساعد السعودي مؤيد المسجن.
فيما كلفت اللجنة طاقمًا سعوديًّا لإدارة مباراة الفيحاء والتعاون، ويتكون من: سلطان الحربي، وفيصل القحطاني، وعيسى الخيبري، والحكم الرابع محمد القاش، وعبد الله الشهري لتقنية الفيديو، ويعاونه حسن آل سلام.
وأخيرًا يقود مباراة ضمك والفتح طاقم سعودي آخر بقيادة سامي الجريس، ويعاونه بدر الشمراني وسامي العرفج، والحكم الرابع خالد صلوي، وللفيديو محمد الحربي، ومعه مساعد مفرح آل حسن.