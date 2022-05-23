طاقم تحكيم سعودي بقيادة "الهويش" يضبط "الكلاسيكو" بين الاتحاد والهلال

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقم تحكيم محلياً لإدارة مباراة الكلاسيكو، المقررة اليوم الاثنين، التي تجمع الاتحاد ونظيره الهلال في ختام منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويقود الطاقم حكم الساحة محمد الهويش، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان، ومعهم سامي الجريس كحكم رابع، بينما يتولى عبدالله الشهري تقنية الفيديو، ويعاونه محمد الشهري.
وتم تكليف طاقم سعودي آخر بإدارة مباراة الفيحاء وضمك، بقيادة عبدالله الخربوش ويعاونه عبدالرحيم الشمري وعماد عسكر، والحكم الرابع البريدي، فيما سيكون خالد صلوي حكماً لتقنية الفيديو، ويساعده محمد المطرودي.