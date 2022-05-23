طاقم تحكيم سعودي بقيادة "الهويش" يضبط "الكلاسيكو" بين الاتحاد والهلال

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقم تحكيم محلياً لإدارة مباراة الكلاسيكو، المقررة اليوم الاثنين، التي تجمع الاتحاد ونظيره الهلال في ختام منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.