رياضة
طاقم تحكيم سعودي قاد مباراة شاندونغ تايشان الصيني ودايغو الكوري
ضمن المجموعة السادسة في دوري أبطال آسيا 2022
قاد طاقم تحكيم سعودي دولي، اليوم الجمعة، مباراة شاندونغ تايشان الصيني ودايغو الكوري، والتي أقيمت على استاد مدينة بوريرام التايلندية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وتألف طاقم التحكيم السعودي من خالد الطريس "حكم ساحة"، محمد العبكري "مساعد أول"، عبدالرحيم الشمري "مساعد ثانٍ".
وحقق نادي دايغو الكوري الجنوبي بداية قوية في المجموعة السادسة من مجموعات غرب القارة بتغلبه على شاندونغ تايشان الصيني بسباعية نظيفة.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً ليون سيتي السنغافوري مع أوراوا ريد دايموندز الياباني على استاد بوريرام.