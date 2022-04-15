طاقم تحكيم سعودي قاد مباراة شاندونغ تايشان الصيني ودايغو الكوري

قاد طاقم تحكيم سعودي دولي، اليوم الجمعة، مباراة شاندونغ تايشان الصيني ودايغو الكوري، والتي أقيمت على استاد مدينة بوريرام التايلندية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال آسيا 2022.