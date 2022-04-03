طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات مجموعات الشرق لدوري أبطال آسيا

وتم اختيار حكم الساحة الدولي خالد الطريس للمشاركة في إدارة مباريات المجموعتَيْن السادسة والعاشرة، اللتين ستقامان في تايلاند، ويساعده محمد العبكري وعبدالرحيم الشمري، فيما تم اختيار حكم الساحة الدولي محمد الهويش للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة التاسعة التي سوف تقام في ماليزيا، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان.