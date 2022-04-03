طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات مجموعات الشرق لدوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمَيْ تحكيم سعوديَّيْن للمشاركة في إدارة مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، التي سوف تقام خلال الفترة من 15-30 إبريل الجاري.
وتم اختيار حكم الساحة الدولي خالد الطريس للمشاركة في إدارة مباريات المجموعتَيْن السادسة والعاشرة، اللتين ستقامان في تايلاند، ويساعده محمد العبكري وعبدالرحيم الشمري، فيما تم اختيار حكم الساحة الدولي محمد الهويش للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة التاسعة التي سوف تقام في ماليزيا، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان.
يُذكر أن هذا يُعدُّ أكبر تمثيل للحكم السعودي في البطولة الآسيوية خلال السنوات الأربع الأخيرة.