طاقم تحكيم مكسيكي لقيادة قمة الاتحاد والاتفاق.. وصافرة تشيلية تضبط مواجهة الهلال والفتح

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة قيادة تحكيم أبرز مباريات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأربعة طواقم تحكيمية أجنبية .
وتقام جميع مباريات الجولة قبل الأخيرة اليوم الخميس في توقيت واحد، نظرًا لحساسية موقف جميع الفرق على لائحة ترتيب الدوري.
وتم إسناد إدارة مباراة الاتفاق والاتحاد إلى طاقم مكسيكي بقيادة سيزار راموس، فيما تم تعيين طاقم من تشيلي بقيادة روبرتو توبار لمباراة الفتح والهلال في الأحساء.
بينما يتولى تحكيم مباراة الأهلي والرائد طاقم أرجنتيني بقيادة فاكوندو تيلو، فيما يتولى طاقم بيروفي بقيادة كيفين أورتيجا إدارة مباراة الفيصلي والطائي بمدينة المجمعة.