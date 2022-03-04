طاقم تحكيم من التشيلي يقود مواجهة التعاون والفتح

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً عن حكام مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.

فقد أسند مهمة إدارة لقاء أبها وضيفه الطائي إلى طاقم تحكيم سعودي بقيادة خالد الجهني ويعاونه كل من فهد العمري ومحمد المطردي، في حين سيتولى محمد الحربي إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من محمد وزي.

فيما وقع اختيار اتحاد القدم على طاقم تحكيم من تشيلي لقيادة مواجهة التعاون ونظيره الفتح يتكون من بييرو مازا للساحة ويساعده مواطناه كلاديو أوروتيا كمساعد أول وأليخاندرو مولينا مساعد ثانٍ على أن يكون خوان لارا حكماً لتقنية الفيديو ويساعده الحكم السعودي سعد السبيعي.

أما مباراة الاتفاق والأهلي ستكون تحت قيادة طاقم تحكيم وطني يقوده فيصل البلوي ويعاونه عبدالرحيم الشمري وعيسى الخيبري، فيما سيتولى الحكم ممدوح آل شهدان إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من هشام الرفاعي.