طرح تذاكر "ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي .. وأسعارها تبدأ 50 ريالاً - ألف ريال

أعلن نادي الأهلي عن طرح تذاكر مواجهة "ديربي جدة" التي تجمعه مع غريمه التقليدي الاتحاد، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقسمت إدارة النادي أسعار تذاكر المباراة المقررة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة إلى أربع فئات على أن تبدأ من 50 ريالاً حتى تصل إلى ألف ريال.

وجاءت الأسعار على الشكل التالي :

"موحد" 50 ريالاً ، "فضي" 100 ريال ، "ذهبي" 400 ريال ، "رويال" ألف ريال.

وكشفت إدارة النادي أنه لا يسمح للأطفال لمن هم دون الـ5 سنوات من حضور "الديربي"، كما اشترطت ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا" لدخول ملعب المباراة.

وأظهرت بيانات موقع "مكاني" المتخصص في بيع تذاكر المباريات أنه تم بيع قرابة 5 آلاف تذكرة حتى إعداد الخبر وستكون التذاكر متوفرة عبر الرابط التالي: makani.com.sa/Pages/Home.aspx?show=events