طرح تذاكر مباراة الأخضر وأستراليا.. والأسعار بين 20 و1000ريال

كشف موقع «منصة مكاني» الإلكتروني، عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونظيره الأسترالي في الجولة العاشرة «الختامية»، من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة" في جدة، الثلاثاء المقبل.