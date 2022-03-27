طرح تذاكر مباراة الأخضر وأستراليا.. والأسعار بين 20 و1000ريال

كشف موقع «منصة مكاني» الإلكتروني، عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونظيره الأسترالي في الجولة العاشرة «الختامية»، من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة" في جدة، الثلاثاء المقبل.
وحددت أسعار التذاكر ما بين 20 إلى 1000 ريال بحسب فئة التذكرة، فيما تقرر فتح البوابات عند الخامسة مساءً.
وحدد 20 ريالاً سعراً للتذكرة فئات «أفراد موحد، وعوائل موحد»، و500 ريال لـ«منصة VIP فضي أفراد»، و1000 ريال لـ«منصة VVIP ذهبي أفراد عوائل».
وأعلنت رابطة جمهور المنتخب السعودي في حسابها الرسمي على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم احتفالية «ليلة الصقور» خاصة بتأهل الأخضر إلى كأس العالم، يشارك فيها رابح صقر وماجد المهندس وعائض يوسف وداليا مبارك.