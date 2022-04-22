طرح قميص مارادونا للبيع عبر مزاد علني

وقاد مارادونا منتخب بلاده في تلك المباراة للفوز على إنكلترا بهدفين لهدف، وشهدت تسجيل مارادونا هدفه الشهير باليد، قبل أن يعود لتسجيل هدف الفوز في شباك الحارس بيتر شيلتون بعد سلسلة من المراوغات، وتم اختياره كأفضل هدف في القرن بحسب استفتاء أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم.