طرح كراسة النقل التلفزيوني للمنافسات الكروية على شركات سعودية

تتنافس الشبكات التلفزيونية السعودية على الظفر بحقوق نقل المسابقات الكروية السعودية في السنوات المقبلة، والمشتملة على الدوري المحترفين بمبارياته الـ240 مباراة ومباريات كأس السوبر وكأس الملك.
وبحسب ما ذكرته "الشرق الأوسط" فإن رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم طرحت في الأسبوعين الماضيين كراسة شروط النقل التلفزيوني للمسابقات الكروية السعودية في السنوات المقبلة أمام الشبكات التلفزيونية السعودية المتنوعة لتقديم عروضها في الفترة المقبلة.
وكشفت أن المتقدمين سيتم اقتصارهم على الشبكات التلفزيونية السعودية، ولن يتاح المجال للشبكات التلفزيونية الخليجية والعربية للتقدم بنقل منافسات الدوري السعودي، علمًا بأن الشبكات المحلية هي مجموعة شبكة تلفزيون "MBC" الإعلامية، وشبكة روتانا خليجية التلفزيونية، وشبكة "OSN" التلفزيونية، وشبكة "SSC" الرياضية الناقلة لمنافسات الكرة السعودية في الموسم الماضي، وأخيرًا شبكة القنوات الرياضية السعودية.
وأشارت إلى أن تقديم الشركات للعروض المالية سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحيث يتم الإعلان عن تقديم أفضل عرض مالي وترسية عقد النقل التلفزيوني للشركة الفائزة في سباق العروض، وسيتم ذلك قبل انطلاقة الموسم الكروي السعودي بما لا يقل عن أسبوعين حتى يتنسى للشبكة الناقلة الفائزة بالحقوق التلفزيونية التجهيز والتحضير للدوري المقرر انطلاقه مطلع أغسطس المقبل.
يشار إلى أن شبكة "SSC" فازت بحقوق النقل التلفزيوني للمنافسات الكروية في الموسم الماضي بنحو 70 مليون ريال للسنة الواحدة.