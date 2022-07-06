طرح كراسة النقل التلفزيوني للمنافسات الكروية على شركات سعودية

وأشارت إلى أن تقديم الشركات للعروض المالية سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحيث يتم الإعلان عن تقديم أفضل عرض مالي وترسية عقد النقل التلفزيوني للشركة الفائزة في سباق العروض، وسيتم ذلك قبل انطلاقة الموسم الكروي السعودي بما لا يقل عن أسبوعين حتى يتنسى للشبكة الناقلة الفائزة بالحقوق التلفزيونية التجهيز والتحضير للدوري المقرر انطلاقه مطلع أغسطس المقبل.