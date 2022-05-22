ظفر بكأس البطولة ومبلغ 300 ألف ريال.. "الرواد" يخطف بطولة الهواة

ونال فريق الرسوخ الميداليات الفضية، ومبلغ 150 ألف ريال، وحصل بلال تغاليف (الرواد) على جائزة أفضل لاعب، ومبلغ 5 آلاف ريال، وعبدالله عريبي (الرسوخ) على جائزة الهداف، ومبلغ 5 آلاف ريال، ونايف البديدي (الرسوخ) على جائزة أفضل حارس، ومبلغ 5 آلاف ريال.