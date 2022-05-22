ظفر بكأس البطولة ومبلغ 300 ألف ريال.. "الرواد" يخطف بطولة الهواة

توج مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة عبدالعزيز باعشن، ورئيس مجلس إدارة رابطة الهواة لكرة القدم عادل الفقي، فريق الرواد (مكة المكرمة) بكأس بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم، ومبلغ 300 ألف ريال، بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "سابقًا" أحمد عيد، ونائب رئيس الرابطة مرعي العواجي، والأمين العام جميل فلاتة.
وفاز الرواد على الرسوخ (جدة) بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي قادها الحكم الدولي فيصل البلوي على ملعب نادي الوحدة في مكة المكرمة.
ونال فريق الرسوخ الميداليات الفضية، ومبلغ 150 ألف ريال، وحصل بلال تغاليف (الرواد) على جائزة أفضل لاعب، ومبلغ 5 آلاف ريال، وعبدالله عريبي (الرسوخ) على جائزة الهداف، ومبلغ 5 آلاف ريال، ونايف البديدي (الرسوخ) على جائزة أفضل حارس، ومبلغ 5 آلاف ريال.
من جهته هنأ الفقي الفائزين بالبطولة التي وصل إليها أفضل 16 فريقاً من أصل 2000، مؤكدًا أن المستوى الفني العالي الذي ظهرت به الفرق في البطولة والحضور الجماهيري، يؤكد جني ثمار الدعم الحكومي للرياضة وخدمة شباب الوطن، والحماس بعد التوقف بسبب أزمة كورونا.
وقدم الفقي شكره للحضور والمتابعة والاهتمام الدائم من وزارة الرياضة، بعد أن هيأت كافة الملاعب الرسمية لفرق الهواة، كما قدم شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكداً أن الجوائز المالية المخصصة للبطولة ستزيد من حماس الفرق واللاعبين في الأعوام المقبلة.