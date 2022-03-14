عاد السومة للتشكيلة المثالية .. ونصيب الأسد لكتيبة الاتحاد

تقدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمر السومة، ومهاجم التعاون "توامبا" ولاعب الفتح "إيفان" خط الهجوم للتشكيلة المثالية للجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت التشكيلة المثالية التي وضعها موقع "سوفا سكور" المتخصص في الأرقام والإحصائيات على النحو الآتي:
حراسة المرمى: غروهي (الاتحاد).
الدفاع: نواف بوشل (الفتح) - إبراهيم النخلي (ضمك) - حسن الشمراني (ضمك) - حمدان الشمراني (الاتحاد) .
الوسط: عبدالعزيز البيشي (الاتحاد) - برونو هنريكي (الاتحاد) - كريستيان كويفا (الفتح).
الهجوم: لياندر تاوامبا (التعاون) - عمر السومة (الأهلي) - إيفان سانتيني (الفتح).
الجدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، ويحل الهلال وصيفًا بـ 46 نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين، والشباب ثالثاً برصيد 46 ، والنصر رابعا برصيد 45 نقطة ، والأهلي عاشراً (28 نقطة) .