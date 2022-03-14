عاد السومة للتشكيلة المثالية .. ونصيب الأسد لكتيبة الاتحاد

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، ويحل الهلال وصيفًا بـ 46 نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين، والشباب ثالثاً برصيد 46 ، والنصر رابعا برصيد 45 نقطة ، والأهلي عاشراً (28 نقطة) .