"عبدالله بن فهد" يتوج الإماراتي "المهيري" بلقب كأس الاتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز

توَّج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة كأس الاتحاد لقفز الحواجز، والتي أقيمت بمركز المرتجز للفروسية بملهم، شمال الرياض.
وحقَّق الإماراتي عبدالله المهيري لقب كأس الاتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز، أمس.
وحلَّ القطري فالح العجمي في المركز الثاني، وجاء السعودي عبدالله الشربتلي ثالثًا في المنافسات.
وانتزع السعودي عبدالله الغامدي المركز الأول في شوط الجولة المتوسطة، وحلَّ السعودي فيصل أبا الخيل في المركز الثاني، وجاء السعودي أنس النعيمي ثالثًا.
وحصد الإماراتي مبخوت الكربي المركز الأول في شوط الجولة الصغيرة، وجاء القطري خليفة الخالدي ثانيًا، ونال السعودي عبدالرحمن البلادي المركز الثالث.