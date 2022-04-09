"عسير" بطلًا للبطولة الرمضانية الأولى للكرة الطائرة بالشرائع و"مكة" وصيفًا

توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة باسم بن عبدالفتاح منقل، ورئيس مجلس إدارة نادي مكة لذوي الإعاقة الشيخ سعد بن جميل القرشي، نادي عسير لذوي الإعاقة بجائزة المركز الأول، في البطولة الرمضانية الأولى لكرة الطائرة (جلوس)، التي أقيمت فعالياتها هذا الأسبوع في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، كما تم تتويج نادي مكة لذوي الإعاقة بجائزة المركز الثاني في البطولة.
وأعرَبَ رئيس مجلس إدارة نادي مكة لذوي الإعاقة الشيخ سعد القرشي، عن شكره لكل الأندية المشاركة في البطولة، والجهات التنظيمية والإشرافية عليها، بالإضافة إلى إدارة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع؛ داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل على خدمة ذوي الإعاقة، وتقديم برامج تسهم في إشراكهم مجتمعيًّا.
وأشار "القرشي" إلى تحقيق البطولة للهدف الذي وُضعت من أجله، وهو تعميق أواصر المحبة والأخوة والتعارف بين ذوي الإعاقة، وزيادة الترابط بين الأندية المعنية بهم؛ مثمنًا المتابعة الدائمة التي حظيت بها البطولة من قِبَل وزارة الرياضة، ممثلة في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
جدير بالذكر أن البطولة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتضمنت بعض الأنشطة المصاحبة كلعبة البوتشيا والكاراتيه وكرة السلة، وغيرها.. وشارك فيها إلى جانب ناديي عسير ومكة ناديا جدة والطائف لذوي الإعاقة، وشهدت حضورًا وتفاعلًا من قِبَل أُسَر اللاعبين.