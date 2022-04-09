"عسير" بطلًا للبطولة الرمضانية الأولى للكرة الطائرة بالشرائع و"مكة" وصيفًا

وأشار "القرشي" إلى تحقيق البطولة للهدف الذي وُضعت من أجله، وهو تعميق أواصر المحبة والأخوة والتعارف بين ذوي الإعاقة، وزيادة الترابط بين الأندية المعنية بهم؛ مثمنًا المتابعة الدائمة التي حظيت بها البطولة من قِبَل وزارة الرياضة، ممثلة في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.