عقب مونديال 2022.. "ميسي" يقترب من وداعية الملاعب

قال نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي: إنه سيعيد النظر في الكثير من الأمور عقب مونديال 2022 في قطر، دون أن يؤكد إذا كان سيستمر مع منتخب الأرجنتين عقب البطولة أم سيعلن اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده.
وتابع ميسي، عقب التغلب على منتخب فنزويلا بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المونديال: "سعيد هنا منذ فترة. لقد فزنا بكوبا أمريكا مع هذا الفريق الرائع، كل الأمور تسير بطريقة طبيعية. الفوز يجعل كل شيء أجمل وأسهل".
وزاد: "أعتقد أننا لن نعود، إنه الوداع"؛ في إشارة إلى أن الأرجنتين لن تلعب على أرضها مرة أخرى قبل المونديال.
واستطرد: "أفكر في مواجهة الإكوادور "بالجولة الأخيرة من التصفيات"، وفي مباريات الاستعداد للمونديال".
واختتم: "بعد المونديال سيكون علي أن أعيد النظر في الكثير من الأشياء سواء سارت الأمور معنا على نحو جيد أو سيئ. أتمنى أن تسير على نحو جيد".