عقب مونديال 2022.. "ميسي" يقترب من وداعية الملاعب

قال نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي: إنه سيعيد النظر في الكثير من الأمور عقب مونديال 2022 في قطر، دون أن يؤكد إذا كان سيستمر مع منتخب الأرجنتين عقب البطولة أم سيعلن اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده.