على حساب الأوزبكي.. الأولمبي السعودي "فوق هام السحب".. توج بكأس آسيا

توج المنتخب السعودي الأولمبي "تحت 23 عامًا" لكرة القدم بلقب بطولة كأس آسيا 2022، وذلك على حساب نظيره الأوزبكي.
وحسم الأخضر السعودي اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن كسب نظيره الأوزبكي بنتيجة 2/ 0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأحد، على أرض ملعب بونيودكور في طشقند.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعد ضغط أوزبكي متواصل حتى الدقيقة 24 حين سدد لاعب الأخضر فراس البريكان كرة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركلة زاوية لم يستفد منها الأخضر، ومثلها تسديدة حمد اليامي عند الدقيقة 35 من خارج الصندوق الأوزبكي.
عند الدقيقة 41 احتسب حكم اللقاء القطري سلمان فلاحي ركلة جزاء للأخضر السعودي، ومن ثم عاد لتقنية الفيديو وألغاها بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 49 افتتح السعودي أحمد الغامدي أهداف اللقاء بقذيفة من خارج الصندوق الأوزبكي استقرّت داخل الشباك كهدف أول للأخضر.
وعند الدقيقة 74 عزّز فراس البريكان النتيجة لمنتخب بلاده من خلال قذيفة أرضية كهدف ثان للمنتخب السعودي داخل الشباك الأوزبكية.