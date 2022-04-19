على حساب الشعلة.. الترجي يتوج بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر أمس فريق الترجي بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عامًا للدرجة الثانية لموسم 2021-2022.
وفاز الترجي على نظيره الشعلة بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف.
وكان الترجي والشعلة تأهلا رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بعد فوزهما في الدور نصف النهائي على كل من العدالة والغزوة.
وتخطى الترجي نظيره العدالة في نصف النهائي بعد فوزه ذهاباً وإياباً 2-1 و1-0، فيما فاز الشعلة على الغزوة ذهاباً بثلاثية نظيفة قبل أن يكرر تفوقه عليه إياباً ويفوز بنتيجة 2-0 .