على حساب الشعلة.. الترجي يتوج بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب

وكان الترجي والشعلة تأهلا رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بعد فوزهما في الدور نصف النهائي على كل من العدالة والغزوة.