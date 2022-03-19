على حساب "العمران".. الترجي يتوج ببطولة المملكة للأندية أبطال المناطق

توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاخر غاشي، فريق الترجي بدرع بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين، عقب فوزه اليوم السبت في المباراة النهائية على فريق العمران بنتيجة (28-20)، فيما حل العمران وصيفاً مرافقاً الترجي للدوري الممتاز للناشئين، في ختام منافسات البطولة التي احتضنتها صالة نادي الحزم بالرس على مدى خمسة أيام بمشاركة 8 فرق.