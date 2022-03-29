على حساب مصر.. "السنغال" إلى مونديال 2022

تأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم، لمونديال قطر2022، وذلك بعد أن تخطى عقبة نظيره مصر من خلال ركلات الترجيح 3/1، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب ديامينياديو في إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.