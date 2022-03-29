على حساب مصر.. "السنغال" إلى مونديال 2022

تأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم، لمونديال قطر2022، وذلك بعد أن تخطى عقبة نظيره مصر من خلال ركلات الترجيح 3/1، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب ديامينياديو في إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
الشوط الأول انتهى بتقدم السنغال بهدف دون مقابل عن طريق "بولاي ديا" عند الدقيقة الثالثة.
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 70 أضاع "زيزو" فرصة هدف التعديل والتأهل لمصر، بعد أن وصلته عرضية محمد صلاح .
كما تألق حارس "الفراعنة" محمد الشناوي في التصدي لمحاولة "ساديو ماني" في نهاية الشوط الثاني .
استمر التعادل الإيجابي بين المنتخبَيْن بهدف لمثله ذهاباً وإياباً ليتجها للأشواط الإضافية .
شهد الشوط الإضافي تألق حارس مصر "الشناوي" حيث تصدى ببراعة لتسديدتين عند الدقيقتين 93،94 تباعاً .
ابتسمت ركلات الحظ لمنتخب السنغال، بعد أن أضاع محمد صلاح ركلة الترجيح، قاد "ساديوماني" بلاده لمونديال قطر من خلال ركلة الترجيح الأخيرة .