على حلبة كورنيش جدة.. جائزة السعودية للفورمولا 1: "لوكلير" يسيطر على التجارب

واصل الفرنسي شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، سيطرته على جميع التجارب الحرة في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1؛ وذلك بعدما تصدر التجارب الحرة الثالثة التي جرت اليوم السبت على حلبة كورنيش جدة.