على حلبة كورنيش جدة.. جائزة السعودية للفورمولا 1: "لوكلير" يسيطر على التجارب

واصل الفرنسي شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، سيطرته على جميع التجارب الحرة في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1؛ وذلك بعدما تصدر التجارب الحرة الثالثة التي جرت اليوم السبت على حلبة كورنيش جدة.
وكان لوكلير، الفائز بالسباق الافتتاحي في البحرين الأسبوع الماضي، قد حقق الزمن الأسرع في التجربتين الأولى والثانية أمس الجمعة.
وحل لوكلير في المركز الأول خلال التجارب الحرة الثالثة بزمن 1.29.735 دقيقة متفوقًا بذلك على الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق ريد بل، وبطل العالم الذي حقق المركز الثاني بزمن قدره 1.29.768 دقيقة.
واكتفى البريطاني لويس هامليتون، سائق فريق مرسيدس وبطل العام 7 مرات، بالمركز الـ11.
ويستعد السائقون حاليًا لخوض تحدي التجارب التأهيلية استعدادًا للمشاركة في السباق الذي ينطلق الأحد.