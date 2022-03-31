على ذمة برنامج "أكشن مع وليد": الإيقاف ينتظر لاعب الاتحاد "فهد المولد"

كشف البرنامج التلفزيوني الرياضي "أكشن مع وليد"، مساء أمس الخميس، عن إيقاف مهاجم الاتحاد فهد المولد مؤقتًا بقرار من لجنة المنشطات بعد ظهور عينة إيجابية في تحليله.