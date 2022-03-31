على ذمة برنامج "أكشن مع وليد": الإيقاف ينتظر لاعب الاتحاد "فهد المولد"

كشف البرنامج التلفزيوني الرياضي "أكشن مع وليد"، مساء أمس الخميس، عن إيقاف مهاجم الاتحاد فهد المولد مؤقتًا بقرار من لجنة المنشطات بعد ظهور عينة إيجابية في تحليله.
ووفقًا للبرنامج نفسه، تلقى نادي الاتحاد خطابًا من الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم ولجنة المنشطات يفيد بإيقاف فهد المولد حتى إشعار آخر.
وسيتم تحديد موعد لجلسة الاستماع للاعب في وقت لاحق بعد ظهور عينة إيجابية في تحليل المنشطات.
وحسب الإجراءات والبروتوكول المتبع في اللجنة، يتم إيقاف اللاعب أو إشعار ناديه بإيقاف اللاعب عن المشاركات حتى تحديد موعد لجلسة الاستماع.
وسيحضر فهد المولد وممثلوه القانونيون تلك الجلسة، للإدلاء بأقواله، بعد مواجهته بالعينة الإيجابية.