عودة "عموري" إلى تشكيلة الإمارات بعد غياب.. قبل مواجهة أستراليا الحاسمة

واختار رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات تشكيلة من 30 لاعبا، بقيادة الموهوب عموري، للدخول في معسكر في دبي، الثلاثاء وقبل مواجهة أستراليا في السابع من يونيو في الدوحة.