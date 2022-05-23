عودة "عموري" إلى تشكيلة الإمارات بعد غياب.. قبل مواجهة أستراليا الحاسمة

شهدت قائمة منتخب الإمارات عودة اللاعب عمر عبد الرحمن "عموري" لاعب شباب الأهلي الإماراتي إلى تشكيلة الأبيض بعد غياب، وقبل مواجهة أستراليا الحاسمة الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.
واختار رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات تشكيلة من 30 لاعبا، بقيادة الموهوب عموري، للدخول في معسكر في دبي، الثلاثاء وقبل مواجهة أستراليا في السابع من يونيو في الدوحة.
وسيتأهل الفائز من هذه المباراة المرتقبة لمواجهة بيرو في الملحق العالمي يوم 13 يونيو على بطاقة الظهور في المجموعة الرابعة في كأس العالم مع فرنسا والدنمارك وتونس.