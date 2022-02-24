عودة "كورنادو" تدعم أوراق "كوزمين".. قبل موقعة الأهلي والاتحاد

أنعش البرازيلي "كورنادو" تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل موقعة الديربي المنتظر أمام الأهلي، السبت المقبل.

وشارك "كورنادو"، اليوم الخميس، في التدريبات الجماعية، بعد غياب فترة طويلة بداعي الإصابة، قبل أن يشارك في جزء من التدريبات، بعد اكتمال برنامجه التأهيلي، ومن ثم يشارك مع زملائه في التدريبات الجماعية ما يرجح أن يكون ضمن حسابات الروماني كوزمين كونترا مدرب الفريق في الديربي المنتظر.

وفي الجانب الميداني ركز مدرب الأصفر الروماني كوزمين كونترا ، على رفع المعدل اللياقي للاعبين استعدادًا لديربي جدة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.