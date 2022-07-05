"غالتييه" يخلف "بوكيتينو" في تدريب باريس سان جيرمان





وكان المدرب البالغ عمره 55 عامًا التحق بنيس في 2021 بعدما قاد ليل قبلها بموسم واحد لإحراز لقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 2011، وقبل تدريب ليل قضى غالتييه ثمانية مواسم في سانت إيتيان، وأحرز هناك لقب كأس فرنسا في 2012-2013.