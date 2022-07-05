"غالتييه" يخلف "بوكيتينو" في تدريب باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميًّا، تعيين كريستوف غالتييه مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المقال من منصبه.
وسيلتحق غالتييه بفريق العاصمة الفرنسية بعقد لمدة عامين بعدما رحل عن نيس الشهر الماضي وقاده لبلوغ نهائي كأس فرنسا واحتلال المركز الخامس في الدوري المحلي الموسم الماضي.
وكان المدرب البالغ عمره 55 عامًا التحق بنيس في 2021 بعدما قاد ليل قبلها بموسم واحد لإحراز لقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 2011، وقبل تدريب ليل قضى غالتييه ثمانية مواسم في سانت إيتيان، وأحرز هناك لقب كأس فرنسا في 2012-2013.
وكان بطل الدوري الفرنسي قد أعلن قبل قليل إنهاء التعاقد مع مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.