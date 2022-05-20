غدًا اختتام بطولة أبطال الهواة لكرة القدم

وكانت البطولة قد انطلقت في عدد من مدن ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة 16 فريقًا؛ حيث وصل فريق الرسوخ للنهائي بعد أن تجاوز الصفوة في دور الـ16، وفاز على سلام الجامعة في دور الثمانية، وكسب الأمجاد في دور الأربعة.