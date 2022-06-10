غداً انطلاق الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022

وكان منتخب أوزبكستان بطل نسخة عام 2018 أول الفرق التي ضمنت التأهل للدور ربع النهائي، بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى في الجولة الثانية، وتأهل معه منتخب تركمانستان الذي حصل على المركز الثاني بالمجموعة، حيث تقدم الفريقان على إيران وقطر.