غداً انطلاق الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022

تنطلق غداً السبت مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، بإقامة مواجهتين، حيث تلتقي أستراليا مع تركمانستان، وأوزبكستان مع العراق.
و تستكمل مواجهات دور الربع نهائي يوم الأحد، حيث سيواجه المنتخب السعودي متصدر المجموعة الرابعة نظيره الفيتنامي ثاني المجموعة الثالثة، في حين تتقابل اليابان ثانية المجموعة الرابعة مع كوريا الجنوبية أولى المجموعة الثالثة.
اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، وذلك مع ختام منافسات الدور الأول يوم الخميس.
ونجح منتخبا السعودية واليابان في الحصول على آخر بطاقتين للدور ربع النهائي، بعد نجاحهما في الحصول على المركزين الأول والثاني في المجموعة الرابعة.
وتربع منتخب السعودية وصيف بطل النسخة الماضية على صدارة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف أمام اليابان، وخرجت من المنافسة الإمارات وطاجيكستان.
وتمكنت المنتخبات الأربعة التي سبق لها الفوز بلقب البطولة من العبور إلى الدور ربع النهائي، وهي العراق واليابان وأوزبكستان وكوريا الجنوبية.
من جهته تصدر منتخب أستراليا ثالث النسخة الماضية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وتأهل معه العراق بطل النسخة الأولى عام 2013، وحل الأردن ثالثاً والكويت الرابعة بالمجموعة.
أما في المجموعة الثالثة فقد دانت الصدارة لمنتخب كوريا الجنوبية، وتأهلت معها فيتنام وصيفة بطل عام 2018، في حين ودعت المنافسة كل من تايلاند وماليزيا.
وكان منتخب أوزبكستان بطل نسخة عام 2018 أول الفرق التي ضمنت التأهل للدور ربع النهائي، بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى في الجولة الثانية، وتأهل معه منتخب تركمانستان الذي حصل على المركز الثاني بالمجموعة، حيث تقدم الفريقان على إيران وقطر.