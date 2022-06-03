غداً انطلاق بطولة الخليج الـ 38 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد بمشاركة 7 فرق
تنطلق يوم غد السبت البطولة الخليجية الـ38 للأندية أبطال الكؤوس التي يستضيفها نادي الكويت بمشاركة سبعة أندية وتستمر حتى يوم 12 يونيو الجاري.
وحسب القرعة التي أقيمت يوم 10 مايو الماضي قسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى أندية الكويت الكويتي ومسقط العماني والجزيرة الإماراتي والأهلي القطري، فيما تضم الثانية السالمية الكويتي والنجمة البحريني ومضر السعودي.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل.
وتشهد الجولة الأولى إقامة ثلاث مواجهات على مجمع الشيخ (سعد العبدالله) للصالات المغطاة، يلتقي في الأولى الجزيرة الإماراتي بنظيره الأهلي القطري، في حين يلاقي في الثانية السالمية الكويتي نظيره مضر السعودي، فيما تختتم مواجهات اليوم بلقاء الكويت الكويتي نظيره مسقط العماني.