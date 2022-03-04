غداً انطلاق ماراثون الرياض 2022

ينطلق غداً ماراثون الرياض 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بدعم مباشر من وزارة الرياضة وبرنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث استكملت جميع الاستعدادات، وذلك لاستقبال محبي وعشاق الرياضة من مدينة الرياض ومختلف مناطق المملكة وجميع أنحاء العالم للمشاركة وحضور السباق التاريخي مع فرصة الفوز بجوائزه القيمة التي تزيد عن مليوني ريال سعودي.
ويبدأ أول سباقات الماراثون وهو بمسافة 42 كيلومتراً، من خط البداية في جامعة الملك سعود في تمام الساعة 06:15 صباحاً، ويتيح الفرصة للمشاركين في استكشاف عدد من المعالم السياحية حول مدينة الرياض (الدرعية – الطرق الرئيسية – المدينة الرقمية – جامعة الملك سعود). ويتميز "ماراثون الرياض 2022" بكونه معتمداً من الاتحادين الآسيوي والدولي لألعاب القوى وبتواجد من قبل شركاء النجاح من الجهات الحكومية بداية من رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد السعودي لألعاب القوى، والمركز الوطني للفعاليات، وجامعة الملك سعود، والرعاة الرسميين، حيث يتضمن سباقاتٍ متعددةٍ تشجع الناس من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات الرياضية على المشاركة.
كما يمكن للعدائين الشغوفين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر المشاركة في سباق نصف ماراثون الذي يمتد مساره على مسافة 21.1 كيلومتراً، وسباق 10 كيلومترات المفتوح للفئة العمرية 17 عاماً فما فوق، في حين خصص سباق بطول 4 كيلومترات لفئتي المبتدئين والأطفال.
ويمكن للجميع المشاركة في أحد هذه السباقات والتسجيل عبر الموقع الرسمي للماراثون.
كما توجد فعالية قرية الماراثون خلال يومي 4 و 5 مارس الجاري، التي تمكن المشاركين من الحصول على الزي الرياضي، وتمنح الزوار فرصة المشاركة في الفعاليات المصاحبة للماراثون التاريخي، حيث يمكن للمشاركين والزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتناول أنواع مختلفة من الأطعمة، والاستمتاع بأجواء موسيقية، والاستفادة من دروس اللياقة وغيرها الكثير على مدار يومين: يوم الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء ويوم السبت من الساعة 5:30 صباحاً حتى 3 مساء.
ويأتي تنظيم الماراثون من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بعد نجاح تنظيم نصف ماراثون الرياض في عام 2018، وبوجود سباقات أخرى وفعاليات مصاحبة.
يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة، هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطوير الرياضات المجتمعية في المملكة، ويسعى الاتحاد إلى بناء مجتمع صحي وحيوي، من خلال إلهام جميع أفراد المجتمع وتحفيزهم على أن يكون النشاط البدني جزءاً من أسلوب حياتهم، وذلك ضمن سعي الاتحاد لزيادة نسبة ممارسة النشاط البدني إلى 40٪ من سكان المملكة بحلول عام 2030، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة.