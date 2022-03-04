غداً انطلاق ماراثون الرياض 2022

كما توجد فعالية قرية الماراثون خلال يومي 4 و 5 مارس الجاري، التي تمكن المشاركين من الحصول على الزي الرياضي، وتمنح الزوار فرصة المشاركة في الفعاليات المصاحبة للماراثون التاريخي، حيث يمكن للمشاركين والزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتناول أنواع مختلفة من الأطعمة، والاستمتاع بأجواء موسيقية، والاستفادة من دروس اللياقة وغيرها الكثير على مدار يومين: يوم الجمعة ابتداء من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء ويوم السبت من الساعة 5:30 صباحاً حتى 3 مساء.