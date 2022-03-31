غدًا سحب قرعة كأس العالم 2022.. بعد معرفة هوية 29 منتخبًا

يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم عملية سحب قرعة مونديال قطر 2022، غداً الجمعة، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية .
ويقام المونديال في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
يشارك في النهائيات 32 منتخباً، عرفت هوية 29 منها حتى الآن وتبقى ثلاث مباريات في ملاحق مختلفة تجمع الأولى بين البيرو خامس أمريكا الجنوبية وخامس آسيا (الإمارات أو أستراليا)، وبين نيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا وكوستاريكا خامس منطقة كونكاكاف (أمريكا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي)، بالإضافة إلى الملحق الأوروبي، حيث تنتظر ويلز التي تخطت النمسا قبل أيام الفائز من مواجهة إسكتلندا وأوكرانيا على أن تقام جميع هذه المباريات في يونيو المقبل.
تم توزيع المنتخبات، وفقاً لتصنيف الفيفا الصادر اليوم الخميس إلى 4 مستويات كالتالي:
- المستوى الأول: قطر (الدولة المستضيفة)، والبرازيل، وبلجيكا، وفرنسا, والأرجنتين, وإنجلترا, وإسبانيا، والبرتغال.
- المستوى الثاني: المكسيك، وهولندا، والدنمارك، وألمانيا، والأوروغواي، وسويسرا، والولايات المتحدة، وكرواتيا.
- المستوى الثالث: السنغال، وإيران، واليابان، والمغرب، وصربيا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وتونس.
- المستوى الرابع: الكاميرون، وكندا, والأكوادور، والسعودية، وغانا, وويلز أو الفائز من مباراة إسكتلندا وأوكرانيا، والبيرو أو الفائز من مباراة أستراليا والإمارات، والفائز بين نيوزيلندا وكوستاريكا.
وستشهد القرعة توزيع المنتخبات الـ 32 على ثماني مجموعات في البطولة التي ستقام خلال المدة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022م.