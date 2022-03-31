غدًا سحب قرعة كأس العالم 2022.. بعد معرفة هوية 29 منتخبًا

تم توزيع المنتخبات، وفقاً لتصنيف الفيفا الصادر اليوم الخميس إلى 4 مستويات كالتالي:

- المستوى الأول: قطر (الدولة المستضيفة)، والبرازيل، وبلجيكا، وفرنسا, والأرجنتين, وإنجلترا, وإسبانيا، والبرتغال.

- المستوى الثاني: المكسيك، وهولندا، والدنمارك، وألمانيا، والأوروغواي، وسويسرا، والولايات المتحدة، وكرواتيا.

- المستوى الثالث: السنغال، وإيران، واليابان، والمغرب، وصربيا، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وتونس.

- المستوى الرابع: الكاميرون، وكندا, والأكوادور، والسعودية، وغانا, وويلز أو الفائز من مباراة إسكتلندا وأوكرانيا، والبيرو أو الفائز من مباراة أستراليا والإمارات، والفائز بين نيوزيلندا وكوستاريكا.