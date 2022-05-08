غدًا على صالة القطيف.. الخليج والصفا يتنافسان على لقب النسخة 44 من كأس الاتحاد
تتجه أنظار متابعي ومحبي كرة اليد، غدًا الاثنين، نحو صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، التي تحتضن المباراة النهائية على كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد للموسم الرياضي 2021-2022م في نسخته الـ44 بين فريقَي الخليج والصفا، عند تمام الساعة 5:00 مساءً.
مشوار الفريقين
لم يكن المشوار نحو التأهل للنهائي بالنسبة للفريقين سهلًا؛ إذ جاء تأهل الصفا بصعوبة بعد إقصائه بطل النسخة السابقة "مضر" في مباراة الدور ربع النهائي، قبل أن يضرب موعدًا مع النهائي بتغلبه على فريق النور في مباراة الدور نصف النهائي التي امتدّت شوطين إضافيين. أما فريق الخليج فنجح في الوصول للنهائي بعد تجاوزه "الأهلي" بنتيجة مريحة في ربع النهائي، ومن ثم فوزه على الزلفي بصعوبة في نصف النهائي بعد أن امتدت المباراة شوطين إضافيين أيضًا.
لقب سابع للخليج أم أول للصفا
يمتلك الخليج في رصيده 6 ألقاب سابقة في السجل الذهبي التاريخي للبطولة، ويسعى إلى ضم اللقب السابع له بعد آخر لقب حققه في نفس المسابقة في الموسم الرياضي 2003-2004م، وعلى الجانب الآخر يأتي الصفا برغبة مُلحّة إلى ضم أول الألقاب لخزائنه.
وكانت مواجهتا الفريقَيْن خلال الموسم الجاري بمسابقة الدوري الممتاز قد شهدت منافسة متكافئة بينهما على مستوى الأداء والنتيجة؛ إذ تمكّن الصفا من كسب لقاء الذهاب بنتيجة "21-20"، فيما تغلب الخليج في لقاء الإياب "26-27".
دخول الجماهير
وحدّد الاتحاد السعودي لكرة اليد آلية دخول الجماهير للصالة في المواجهة النهائية؛ حيث سيكون دخول الجماهير بالتذاكر التي ستوزعها الأندية لمدرجات الجماهير والعوائل، على أن يتم فتح البوابات قبل بداية المباراة بـساعة ونصف.