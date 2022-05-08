غدًا على صالة القطيف.. الخليج والصفا يتنافسان على لقب النسخة 44 من كأس الاتحاد

يمتلك الخليج في رصيده 6 ألقاب سابقة في السجل الذهبي التاريخي للبطولة، ويسعى إلى ضم اللقب السابع له بعد آخر لقب حققه في نفس المسابقة في الموسم الرياضي 2003-2004م، وعلى الجانب الآخر يأتي الصفا برغبة مُلحّة إلى ضم أول الألقاب لخزائنه.

وكانت مواجهتا الفريقَيْن خلال الموسم الجاري بمسابقة الدوري الممتاز قد شهدت منافسة متكافئة بينهما على مستوى الأداء والنتيجة؛ إذ تمكّن الصفا من كسب لقاء الذهاب بنتيجة "21-20"، فيما تغلب الخليج في لقاء الإياب "26-27".