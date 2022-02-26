غدًا في الجولة 22 من دوري المحترفين .. الاتفاق ينهي تحضيراته للفتح

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير على ملعبه الرديف بالنادي تحضيرًا لمواجهة نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الـ 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب قبل بدايته ألقى المهندس خالد الدبل كلمة تحفيزية للاعبين طالب من خلالها مضاعفة الجهود واللعب بقتالية في الملعب لتغيير الصورة التي ظهر عليها في الفترة الماضية، مشدداً على أهمية المرحلة المقبلة والاستشعار بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن الأعذار ليس لها مكان، والتشديد على خوض كل المباريات العشر المتبقية في الدوري بنظام مباريات الكؤوس من أجل تحقيق الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال السرعات التنافسية عبر مجموعتين، ثم تدريب المربعات، بعد ذلك تدريب الاستحواذ على الكرة قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وعلى صعيد متصل غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى الأحساء عبر الحافلة، حيث سيقيم فارس الدهناء معسكره في أحد فنادق الأحساء حتى قبل موعد مباراة الفتح عند الساعة 6:15 مساء الأحد على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء .