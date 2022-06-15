غدًا في جدة.. انطلاق بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة قدم الصالات للسيدات
تنطلق غدًا الخميس، بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة قدم الصالات للسيدات، بضيافة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإقامة مباراتين.
مباريات الخميس
بحسب جدول البطولة الجديد الذي أصدره اتحاد غرب آسيا بعد اعتذار المنتخب الإماراتي عن عدم المشاركة، يلتقي عند الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، منتخبا البحرين وفلسطين، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم بجوارهما كذلك المنتخب العراقي.. ويلي ذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساءً مباراة الكويت والسعودية ضمن المجموعة الثانية التي يتواجد بها أيضًا منتخب عمان.
راحة واستئناف
وسيكون يوم 17 يونيو مخصصًا لراحة المنتخبات، ليشهد اليوم التالي مواجهتين في التوقيتين ذاتهما، بين العراق والبحرين، وبين عمان والكويت؛ فيما تستأنف المنافسات يوم 20 يونيو بلقاءين يجمعان فلسطين والعراق، والسعودية وعمان.
بعد ذلك سيخصص يوم 21 يونيو للراحة، ثم تقام يوم 22 الذي يليه ثلاث مباريات: الأولى عند الثالثة والنصف عصرًا بين ثالث المجموعة الأولى وثالث المجموعة الثانية لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، وعند الساعة السادسة ثم الساعة الثامنة والنصف، تقام مباراتي الدور قبل النهائي حين يلعب بطل المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، وبطل المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى.
ختام البطولة
وتختتم البطولة يوم 24 يونيو (الجاري)، حين يلتقي الخاسران من قبل النهائي عند الساعة السادسة لتحديد المركزين الثالث والرابع.. وأخيرًا يتواجه الفائزان عند الثامنة والنصف في المباراة النهائية التي يعقبها الإعلان عن هوية بطل النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للصالات للسيدات.
تاريخ البطولة
وكانت آخر نسخة من بطولة كرة الصالات للسيدات، قد أقيمت قبل نحو 10 سنوات حين استضافت البحرين النسخة الثانية عام 2012 ووقتها فاز المنتخب الإيراني باللقب وحل المنتخب الأردني ثانيًا والبحريني ثالثًا، وسط مشاركة 7 منتخبات بشكل عام.
وأقيمت النسخة الأولى من البطولة عام 2008 في الأردن، وشهدت أيضًا فوز المنتخب الإيراني باللقب فيما جاء المنتخب الأردني المضيف ثانيًا والسوري ثالثًا.