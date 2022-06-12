غداً في جدة.. وزارتا الرياضة والتعليم تتوجان بطلي "نخبة دوري المدارس"

ويعد دوري المدارس أحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم للعام الثالث، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ بدأ هذا العام على مستوى مدارس التعليم العام في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة، شارك فيه أكثر من 150 ألف طالب يمثلون 15476 فريقاً من 3601 مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.