غداً.. مواجهتان في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للصالات للسيدات التي تستضيفها جدة

وبعد ذلك سيخصص يوم ٢١ يونيو الجاري للراحة، ثم تقام يوم ٢٢ الذي يليه ثلاث مباريات، الأولى عند الثالثة والنصف عصراً بين ثالث المجموعة الأولى وثالث المجموعة الثانية؛ لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، وعند الساعة السادسة ثم عند الساعة الثامنة والنصف، تقام مباراتا الدور قبل النهائي حين يلعب بطل المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، وبطل المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى.