غداً.. مواجهتان في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للصالات للسيدات التي تستضيفها جدة

تتواصل، غداً السبت، بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للصالات للسيدات، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة حتى ٢٤ يونيو ٢٠٢٢.
وبحسب جدول البطولة، سيكون اليوم الجمعة مخصصاً لراحة المنتخبات، فيما يشهد يوم السبت افتتاح منافسات الجولة الثانية من خلال مباراتين، الأولى بين العراق والبحرين عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، تليها مباراة عمان والكويت عند الساعة الثامنة والنصف، وسيقام يوم الاثنين ٢٠ يونيو لقاءان يجمعان فلسطين والعراق، والسعودية مع عمان.
وبعد ذلك سيخصص يوم ٢١ يونيو الجاري للراحة، ثم تقام يوم ٢٢ الذي يليه ثلاث مباريات، الأولى عند الثالثة والنصف عصراً بين ثالث المجموعة الأولى وثالث المجموعة الثانية؛ لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، وعند الساعة السادسة ثم عند الساعة الثامنة والنصف، تقام مباراتا الدور قبل النهائي حين يلعب بطل المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، وبطل المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى.
وتختتم البطولة يوم ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ حين يلتقي الخاسران من قبل النهائي عند الساعة السادسة؛ لتحديد المركزين الثالث والرابع، وأخيراً يتواجه الفائزان عند الثامنة والنصف في المباراة النهائية التي يعقبها الإعلان عن هوية بطل النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للصالات للسيدات.
وشهدت انطلاقة بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات، والتي أقيمت يوم أمس الخميس، تحقيق المنتخبين البحريني والكويتي فوزاً ثميناً على نظيريهما الفلسطيني والسعودي، حيث فاز المنتخب الكويتي على نظيره السعودي بنتيجة ٣-١، في حين انتهت مباراة البحرين وفلسطين بنتيجة ٦-٠ لمصلحة البحرين.