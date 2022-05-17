غدًا يحدد بطل النسخة 20.. "الخليج" و"مضر" وجهًا لوجه في ختام نخبة كبار اليد

يسدل الستار غدًا الأربعاء على بطولة نخبة كبار اليد في نسختها الـ20 بلقاءٍ وحيـد يجمع بين الخليج ومضر عند السـاعة 06:45 مساءً، على صـالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف؛ إذ ستحدد نتيجة اللقاء بطل النسخة الحـالية، التي يتنافس عليهـا فريقا "الخليج والنور".
ويطمح الخليج لتحقيق اللقب الأول له في تاريخ البطولة؛ إذ لم يحققها طوال مشاركته في النسخ السابقة، فيما فقد فريق مضر المنافسة على اللقب بعد أن تلقى خسارتين على التوالي من أمام الصفا والنور في الجولتين الأولى والثانية من عمر المسابقة، بينما يملك الخليج في رصيده 3 نقاط من تعادل أمام النور، وفوز على الصفا الذي حجز المركز الثالث مهما آلت إليه نتيجة لقاء الخليج ومضر.
هذا ويتصدّر فريق النور سلّم ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط، ويأتي الخليج والصفا في المركزين الثاني والثالث بـ3 نقاط لكلٍّ منهما، ثم مضر بدون نقاط؛ إذ يحتاج الخليج إلى الفوز في مباراته أمام مضر ليتوج بطلًا للمسابقة، وفي حال فوز فريق مضر أو التعادل فسيتوّج فريق النور كبطل للمسابقة للمرة التاسعة كأكثر فريق يحصل على لقب النخبة.
السجـل الشرفي للبطولة:
النور – 8 ألقاب.
الأهلي – 5 ألقاب.
مضـر – 5 ألقاب.
الوحدة – لقب واحد.