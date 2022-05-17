غدًا يحدد بطل النسخة 20.. "الخليج" و"مضر" وجهًا لوجه في ختام نخبة كبار اليد

ويطمح الخليج لتحقيق اللقب الأول له في تاريخ البطولة؛ إذ لم يحققها طوال مشاركته في النسخ السابقة، فيما فقد فريق مضر المنافسة على اللقب بعد أن تلقى خسارتين على التوالي من أمام الصفا والنور في الجولتين الأولى والثانية من عمر المسابقة، بينما يملك الخليج في رصيده 3 نقاط من تعادل أمام النور، وفوز على الصفا الذي حجز المركز الثالث مهما آلت إليه نتيجة لقاء الخليج ومضر.