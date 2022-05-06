غيابات بالجملة تعصف بالهلال قبل موقعة أبها.. والفريق يختتم تحضيراته للمباراة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عصر اليوم تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة "ضمك"، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية؛ حيث فرض الجهاز الفني تدريبات متنوعة باستخدام الكرة، طبق خلالها المدير الفني "رامون دياز" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.
وأدى "سلمان الفرج" مرانًا لياقيًّا في صالة الإعداد البدني، فيما تواجد "محمد العويس" في العيادة نظير شعوره بآلام في مشط القدم، ولم يشارك "سالم الدوسري" في التدريبات، نظير تعرضه لالتهاب في الحلق.
وواصل الدولي البيروفي أندري كاريلو والمهاجم السعودي صالح الشهري، برامجهما العلاجية والتأهيلية الموضوعة لهما من قبل الجهاز الطبي، لمواصلة مرحلة الاستشفاء.
وستغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "أبها"، تأهبًا لمواجهة "ضمك" غداً السبت ، والمقررة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.