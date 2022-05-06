غيابات بالجملة تعصف بالهلال قبل موقعة أبها.. والفريق يختتم تحضيراته للمباراة

وأدى "سلمان الفرج" مرانًا لياقيًّا في صالة الإعداد البدني، فيما تواجد "محمد العويس" في العيادة نظير شعوره بآلام في مشط القدم، ولم يشارك "سالم الدوسري" في التدريبات، نظير تعرضه لالتهاب في الحلق.