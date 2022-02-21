غير مسبوق.. إنجاز لبطلي السعودية "السيف" و"السلماني" في "باها الأردن"

ضمن النجاحات المبهرة التي يفخر بها الوطن، وفي إنجاز غير مسبوق في بطولة العالم للراليات الصحراوية "باها"؛ تصدّر البطل السعودي صالح السيف بطولة العالم على سيارة ضمن فئة T3 للراليات الصحراوية، فيما تصدّر البطل السعودي منيف السلماني بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية "باها" ضمن فئة T2 برفقة الملاح الدولي فهد العمر.

وفي التفاصيل، قال "السيف": "الحمدلله حققنا الفوز في باها الأردن ورفعنا علم المملكة عالياً، وعازمون إن شاء الله على المشاركة في باقي الجولات حتى نحقق بطولة العالم".

وقدم "السيف" شكره للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والراعي الرسمي "لدنك" على الدعم والرعاية والمتابعة.

ومن جانبه، قال "السلماني": "تم الفوز وتصدر فئة T2 برفقة الملاح الدولي فهد العمر في منافسات بطولة الشرق الأوسط التي تقام لأول مرة".

وتابع: "سنواصل إن شاء الله المشاركة في الجولات القادمة حتى نقدم للوطن البطولة الأولى، وأشكر الاتحاد السعودي للسيارات والراعي الرسمي نادي ساسبا للسيارات لصاحبه رجل الأعمال سعيد الحارثي".