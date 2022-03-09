"فارق النقاط الثلاث" يشعل مواجهة الفتح وأبها .. و"طوق النجاة" يجمع التعاون والفيصلي

يستضيف الفتح نظيره أبها على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في لقاء يسعى من خلاله الفريقان للتقدم في سلم الترتيب وتأمين موقعهما, إذْ يحتلُّ الفتح المركز الثامن برصيد 28 نقطة، وأبها "سادسًا" بـ 31 نقطة.