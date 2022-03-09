"فارق النقاط الثلاث" يشعل مواجهة الفتح وأبها .. و"طوق النجاة" يجمع التعاون والفيصلي

تفتتح اليوم الخميس منافسات الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مواجهتين في الأحساء وبريدة.
يستضيف الفتح نظيره أبها على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في لقاء يسعى من خلاله الفريقان للتقدم في سلم الترتيب وتأمين موقعهما, إذْ يحتلُّ الفتح المركز الثامن برصيد 28 نقطة، وأبها "سادسًا" بـ 31 نقطة.
وفي بريدة يلتقي فريقا التعاون والفيصلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية, للهروب من شبح الهبوط, إذْ يتساويان في النقاط بـ 24 نقطة لكل منهما في المركزين الـ12, الـ13.