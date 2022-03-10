رياضة
فتح ملف لقاء الرائد ..الهلال يعاود الركض .. وتدريب منفرد لـ"البريك"
عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "دياز" راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على: تدريبات بدنية ولياقية للاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء "الاتحاد"، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.
من جانب آخر أجرى اللاعب "محمد البريك" مرانًا لياقيًا تنوع ما بين أداء تدريبات في صالة الإعداد البدني وتدريبات بالكرة.
ويؤدي الأزرق غدًا الجمعة مرانه الرئيس، استعدادًا لمواجهة مضيفه "الرائد"، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.