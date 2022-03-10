فتح ملف لقاء الرائد ..الهلال يعاود الركض .. وتدريب منفرد لـ"البريك"

عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "دياز" راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.