فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية.. "الهلال" في المقدمة

كشف فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، الأربعاء عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2021-2022، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والدرجة الأولى.
وقال بيان وزارة الرياضة، بات 16 نادياً من دوري المحترفين مؤهلاً للحصول على الدعم بعد تقييم الربع الرابع، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف مقدار الدعم لكل ناد بحسب درجته.
وأعلنت النتائج عن تصنيف أندية «الهلال، الاتفاق، الحزم، الشباب، النصر، الفتح، الأهلي، الفيحاء، الفيصلي، التعاون، أبها، ضمك» على التوالي، ضمن الفئة الأولى، التي تخولها الحصول على دعم مستحق بقيمة «5 ملايين ريال»، فيما حصلت أندية «الباطن، الرائد، الطائي، الاتحاد» ضمن الفئة الثانية والحصول على دعم يقدر بـ"3 ملايين ريال".
وجاء ترتيب نادي الهلال بنسبة 6.96 في المئة، بينما تذيل نادي الاتحاد قائمة تصنيف فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بنسبة 5.74.