فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية.. "الهلال" في المقدمة

وأعلنت النتائج عن تصنيف أندية «الهلال، الاتفاق، الحزم، الشباب، النصر، الفتح، الأهلي، الفيحاء، الفيصلي، التعاون، أبها، ضمك» على التوالي، ضمن الفئة الأولى، التي تخولها الحصول على دعم مستحق بقيمة «5 ملايين ريال»، فيما حصلت أندية «الباطن، الرائد، الطائي، الاتحاد» ضمن الفئة الثانية والحصول على دعم يقدر بـ"3 ملايين ريال".