فريق استراتيجية دعم الأندية يعلن نتائج مبادرة الحوكمة والتحول الرقمي لأندية دوري المحترفين .. تعرف عليها

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة اليوم الأربعاء عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2021-2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشف فريق استراتيجية دعم الأندية عن نتائج تقييم المرحلة الأولى من مبادرة “التحول الرقمي” لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022.
كما أعلن الفريق عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2021-2022 لأندية دوري "يلو" للدرجة الأولى.
وجاءت نتائج تقييم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النحو التالي: