فريق استراتيجية دعم الأندية يعلن نتائج مبادرة الحوكمة والتحول الرقمي لأندية دوري المحترفين .. تعرف عليها

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة اليوم الأربعاء عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2021-2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.