فريق الأسترالية "هيلير" يتصدر المنافسات والتايلاندية "تافاتاناكيت" في مقدمة الترتيب الفردي

وأضافت التايلاندية الحاصلة على لقب أفضل لاعبة صاعدة في جولة LPGA عام 2021: "نظام البطولة يجعلك تشعر بالارتياح، ونجحت في الحفاظ على هدوئي اليوم، وشعرت بأن الأخطاء واردة وحدوثها لن يؤثر على شيء بسبب وجود دعم زميلاتي في الفريق"، ولم تشعر اللاعبة البالغة من العمر 22 عامًا بالضغط بسبب الآمال الكبيرة؛ كونها تلعب على أرض وطنها؛ حيث قالت: "أبذل كل ما في وسعي في جميع البطولات التي أشارك فيها، وأتعامل مع كل أسبوع بشكل جاد مهما اختلف الموقع؛ لذلك هذه البطولة هي مثل البطولات الأخرى بالنسبة لي. ونجحت اليوم في قراءة مجريات اللعب وكنت في قمة التركيز وساعدني أعضاء الفريق بشكل كبير".