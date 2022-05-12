فريق الأسترالية "هيلير" يتصدر المنافسات والتايلاندية "تافاتاناكيت" في مقدمة الترتيب الفردي

انطلقت اليوم في ملعب النادي الريفي منافسات بطولة بانكوك للقولف، أولى بطولات سلسلة أرامكو السعودية للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة البالغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، وتقام في الفترة من 12 إلى 14 مايو 2022، بمشاركة نخبة لاعبات القولف في الجولة الأوروبية للسيدات وفي القارة الآسيوية جنبًا إلى جنب مع لاعبين هواة في مجموعة من الفرق.
ونجح فريق اللاعبة الأسترالية ويتني هيلير الذي يضم كلًّا من: التايلاندية تشونلادا تشايانون، والفنلندية كريستا باكر، والهاوية باتانان أماتانون، في إنهاء منافسات الفرق بالمركز الأول بتسجيلهم 16 ضربة تحت المعدل.
وعلّقت الأسترالية هيلير التي تنحدر من أصول تايلاندية قائلة: "هناك توافق وتفاهم كبير بيننا، وكنا نضحك ونمرح كثيرًا طوال فترات المنافسة، وقضينا وقتًا ممتعًا بالفعل، ولعبنا بشكل مميز، إنه فريق رائع حقًّا".
وجاء في المركز الثاني فريق اللاعبة الأرجنتينية ماجدالينا سيمرماتشر الذي يضم كلًّا من: الفرنسية تشارلوت لياوتيير، والسويدية إيزابيلا ديليرت، وسيرابوب يابالا، بتسجيلهم 15 ضربة تحت المعدل. في حين تقاسم المركز الثالث فريقا: الأسكتلندية كايلي هنري، والتايلاندية باتي تافاتاناكيت التي استغلت عامل الأرض والجماهير وتمكنت من انتزاع صدارة ترتيب المنافسات الفردية مع نهاية اليوم الأول للبطولة بتسجيلها 6 ضربات تحت المعدل.
وقالت تافاتاناكيت المصنفة رقم 13 على العالم: "حافظت على أدائي الجيد في الجولة منذ البداية، نظام الفرق مختلف بعض الشيء ويمنحك الفرصة للعب إلى جانب الجميع في نفس الوقت وتسجيل أكبر عدد ممكن من الضربات تحت المعدل وتشجيع زميلاتك في الفريق؛ إنه شعور رائع حقًّا".
وأضافت التايلاندية الحاصلة على لقب أفضل لاعبة صاعدة في جولة LPGA عام 2021: "نظام البطولة يجعلك تشعر بالارتياح، ونجحت في الحفاظ على هدوئي اليوم، وشعرت بأن الأخطاء واردة وحدوثها لن يؤثر على شيء بسبب وجود دعم زميلاتي في الفريق"، ولم تشعر اللاعبة البالغة من العمر 22 عامًا بالضغط بسبب الآمال الكبيرة؛ كونها تلعب على أرض وطنها؛ حيث قالت: "أبذل كل ما في وسعي في جميع البطولات التي أشارك فيها، وأتعامل مع كل أسبوع بشكل جاد مهما اختلف الموقع؛ لذلك هذه البطولة هي مثل البطولات الأخرى بالنسبة لي. ونجحت اليوم في قراءة مجريات اللعب وكنت في قمة التركيز وساعدني أعضاء الفريق بشكل كبير".
وحلّت الإسبانية آنا بيليز في المركز الثاني في المنافسات الفردية بتسجيلها 5 ضربات تحت المعدل، وعلّقت قائلة: "أنا عاجزة عن التعبير؛ لقد كانت جولة رائعة حقًّا واستمتعت بها كثيرًا. كان يجب علي أن التزم بالصبر فقد كانت بدايتي متوسطة ونجحت في تسجيل ضربة تحت المعدل في الحفرة الرابعة والسادسة، وبعد ذلك لم أتمكّن من تحقيق ضربات تحت المعدل حتى الحفرة رقم 16، ولكن تلتها 3 ضربات متتالية تحت المعدل، وأنا سعيدة حقًّا بذلك، وما حدث اليوم يُعد دفعة معنوية مهمة ليوم غد بالنسبة لي".
وتُستكمل منافسات البطولة في يومها الثاني يوم غد الذي يُعد آخر أيام منافسات الفرق.