فريق الجنوب إفريقية نيكول غارسيا يحقق لقب أرامكو للفِرق في لندن

الجدير بالذكر أن سلسلة أرامكو للفرق تندرج تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات، وتعود للعام الثاني على التوالي بعد أن حققت النسخة السابقة نجاحًا كبيرًا على الصعيد العالمي. وتعد الجائزة المخصصة لكل بطولة، والبالغة مليون دولار أمريكي، ثالث أكبر جائزة ضمن بطولات الجولة الأوروبية لقولف السيدات بعد بطولة أموندي إيفيان وبطولة AIG المفتوحة؛ الأمر الذي يعكس الدور المهم الذي تقوم به أرامكو لدعم رياضة القولف النسائية.