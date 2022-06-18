فريق الجنوب إفريقية نيكول غارسيا يحقق لقب أرامكو للفِرق في لندن

حقق فريق اللاعبة الجنوب إفريقية نيكول غارسيا لقب سلسلة بطولات أرامكو للفرق في لندن، التي احتضنها ملعب نادي سنتوريون، وذلك بعد يومين من المنافسة القوية، وتحديدًا مع فريق اللاعبة الفنلندية أورسولا فيكستروم.
بعد تعادُل الفريقين بالأمس في الجولة الأخيرة بواقع ضربة تحت المعدل اضطرا للعب جولة حاسمة، نجح فيها فريق غارسيا في حسم اللقب، والفوز بجائزة المركز الأول البالغة 500 ألف دولار من مجموع جوائز البطولة البالغة مليون دولار أمريكي.
وضم فريق الجنوب إفريقية غارسيا كلاً من: الأمريكية كيلي ويلي والنرويجية مادلين ستافنار والهاوية ميا بيكر.
وعبَّرت غارسيا عن سعادتها بتحقيق اللقب، وقالت: "ميا لاعبتنا الهاوية حقًّا ساعدتنا في الوصل لهذه النتيجة. وهذا ما تدور حوله هذه البطولة بأكملها: الانخراط مع الهواة، وإعطاء الجميع تجربة حدث احترافي".
وأضافت: "أنا فخورة بالفريق حقًّا؛ فقد ساهمت جميع اللاعبات الأربع بالفوز بشكل متساوٍ. وبالتأكيد تجربة مثل هذه تقربك دائمًا من زملائك الذين تلعب معهم".
كما توجت اللاعبة الإنجليزية برونتي لو، التي نجحت في تسجيل أفضل معدل فردي في سلسلة أرامكو للفرق بواقع 9 ضربات تحت المعدل؛ لتتفوق بضربة واحدة على مواطنتها جورجيا هول.
وعلقت لو على فوزها قائلة: "لهذا السبب نلعب هذه اللعبة، من أجل لحظات كهذه. إنها حقًّا لحظة مميزة، وخصوصًا أمام جمهور وطني وأهلي. هذا الشعور يهون الأوقات الصعبة والمؤلمة".
الجدير بالذكر أن سلسلة أرامكو للفرق تندرج تحت مظلة الجولة الأوروبية لقولف السيدات، وتعود للعام الثاني على التوالي بعد أن حققت النسخة السابقة نجاحًا كبيرًا على الصعيد العالمي. وتعد الجائزة المخصصة لكل بطولة، والبالغة مليون دولار أمريكي، ثالث أكبر جائزة ضمن بطولات الجولة الأوروبية لقولف السيدات بعد بطولة أموندي إيفيان وبطولة AIG المفتوحة؛ الأمر الذي يعكس الدور المهم الذي تقوم به أرامكو لدعم رياضة القولف النسائية.
وتليها سلسلة بطولات أرامكو للفرق في إسبانيا (في نادي لا ريزيرفا كلوب دي سوتوجراندي بين 18-20 أغسطس)، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق في نيويورك (يتم تحديد الموقع لاحقًا بين 13-15 أكتوبر)، وسلسلة بطولات أرامكو للفرق في جدة (في ملعب ونادي رويال جرينز بين 9-11 نوفمبر).