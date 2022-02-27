فريق فرسان المصمك يتوج بكأس الاتحاد السعودي للبولو

توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للبولو فهد أبو نيان، فريق فرسان المصمك، بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو، بحضور فيصل بن دويس المدير التنفيذي في الاتحاد.

وحقق فرسان المصمك لقب البطولة بعد فوزه على فرسان طويق بنتيجة 6/4 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نوفا للفروسية "غرب الرياض"، وقادها الحكم مضر الزعبي مشرف أكاديمية الاتحاد السعودي للبولو.

ومثّل فرسان المصمك كل من: خالد العمران، والأرجنتيني ايتي، وسلمان بن هيف، وهاشم العلوي، وفيصل أبو نيان.

فيما مثّل فرسان طويق كل من: الأمير سلمان بن منصور بن ناصر، ويزيد الهاشم، وإبراهيم أبو عمة، والأرجنتيني قاليرمو، والأرجنتيني سانتياقو.