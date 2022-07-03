فضيتان وبرونزيتان حصيلة أخضر الجوجيتسو في بطولة الفجيرة الدولية

وشهدت البطولة مشاركة 800 لاعب ولاعبة من 50 دولة حول العالم، وتميزت منافسات اليوم الأول التي أقيمت على سبعة أبسطة بأداء رفيع ومستويات متميزة وتألق لافت لمجموعة من المواهب الصاعدة، علمًا بأنها تم تخصيصها لفئات الشباب والناشئين والأساتذة الذين أبدوا جاهزية عالية، ورغبة قوية في اعتلاء منصة التتويج، بما ساهم في امتاع الجماهير التي احتشدت في المدرجات.