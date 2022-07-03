فضيتان وبرونزيتان حصيلة أخضر الجوجيتسو في بطولة الفجيرة الدولية

حصد المنتخب السعودي للجوجيتسو المشارك في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو اليوم الأحد أربع ميداليات متنوعة.
حيث حقق اللاعب حسام عاشور المركز الثاني والميدالية الفضية في الوزن المفتوح لفئة الحزام البنفسجي بعد خسارته المباراة النهائية من أمام منافسه الروسي .
وأحرز اللاعب عبدالملك ال مرضي فضية وزن 62 ، فئة الحزام البني بعد خوضه المباراة النهائية مع الإماراتي محمد الشحي في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو.
وخطفت لاعبة المنتخب السعودي لاما المدني الميدالية البرونزية في وزن 62 لفئة الحزام الأزرق بعد تغلبها على الكولومبية يسيكا سانشيز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
كما أحرز اللاعب عبدالعزيز الحيدري برونزية وزن 56 لفئة الحزام الأزرق بعد تغلبه على الإماراتي أحمد المهري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو
وشهدت البطولة مشاركة 800 لاعب ولاعبة من 50 دولة حول العالم، وتميزت منافسات اليوم الأول التي أقيمت على سبعة أبسطة بأداء رفيع ومستويات متميزة وتألق لافت لمجموعة من المواهب الصاعدة، علمًا بأنها تم تخصيصها لفئات الشباب والناشئين والأساتذة الذين أبدوا جاهزية عالية، ورغبة قوية في اعتلاء منصة التتويج، بما ساهم في امتاع الجماهير التي احتشدت في المدرجات.
وتدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو و تمنح للفائز بالمركز الأول في كل فئة 600 نقطة تصنيفية.
وتعتبر بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو ثالث جولات بطولة رابطة أبوظبي التي تتكون من 5 جولات تقام في مناطق مختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة.