فعاليات يوم الشباب الخليجي تنطلق بواحة الملك سلمان بالرياض.. غدًا

وتتضمن الفعاليات -التي تُقام في واحة الملك سلمان بالرياض عند السابعة مساءً وحتى العاشرة- الاحتفاء بإنجازات الشباب الخليجي وتكريم الشباب المبدع والمتميز إلى جانب استعراض قصص النجاح الملهمة للشباب، إضافة إلى معرض مصاحب سيكون للحضور عامة.