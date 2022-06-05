فعاليات يوم الشباب الخليجي تنطلق بواحة الملك سلمان بالرياض.. غدًا

تنطلق غدًا الاثنين، فعاليات يوم الشباب الخليجي الذي يُقام في نسخته الأولى بالمملكة وتنظمه وزارة الرياضة ممثلة بوكالة شؤون الشباب والرياضة، كأحد مبادرات لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتفصيلاً، تهدف فعاليات يوم الشباب الخليجي إلى تعزيز الوعي بمفهوم تمكين الشباب وإبراز جهود دول المجلس بالاهتمام بهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم واستثمار طاقات الشباب الإيجابية في إطار تمكين مجتمعي فعّال ومستمر.
وتتضمن الفعاليات -التي تُقام في واحة الملك سلمان بالرياض عند السابعة مساءً وحتى العاشرة- الاحتفاء بإنجازات الشباب الخليجي وتكريم الشباب المبدع والمتميز إلى جانب استعراض قصص النجاح الملهمة للشباب، إضافة إلى معرض مصاحب سيكون للحضور عامة.