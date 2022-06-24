فهد العمري يشارك في إدارة مباراة "ماكاسار" الإندونيسي و"كوالالمبور سيتي" الماليزي

شارك الحكم المساعد الدولي السعودي فهد العمري، اليوم، في إدارة مباراة بي اس ام ماكاسار الإندونيسي وكوالالمبور سيتي الماليزي ضمن كأس الاتحاد الآسيوي.
وتعادل نادي كوالالمبور الماليزي المضيف مع ماكاسار الإندونيسي 0-0 يوم الجمعة على ستاد كوالالمبور في كوالالمبور، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة الخاصة بمنطقة آسيان في كأس الاتحاد الآسيوي 2022.
ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة آسيان صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.
ويتأهل بطل منطقة آسيان من أجل المشاركة في قبل نهائي المناطق، علماً بأن الفائز في نهائي المناطق يتأهل لخوض نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2022 بمواجهة بطل منطقة الغرب.